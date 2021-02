Grande Fratello Vip, "Noi omosessuali...". Scontro infuocato tra Cristiano Malgioglio e Maria Teresa Ruta

Francesco Fredella 13 febbraio 2021 a

Cristiano Malgioglio contro Maria Teresa Ruta. Scintille al Grande Fratello Vip. Uno scontro durissimo. Malgioglio lascia tutti senza fiato. Arriva la resa dei conti. Cristiano aveva definito stratega e attrice la Ruta per il suo modo di fare un po’ sopra le righe. Nella puntata del programma di Alfonso Signorini viene a galla tutto. La Ruta dice: “Sono rimasta scioccata quando sei andato via. Eri una ventata di allegria e generosità. Quando tu mi hai fatto quell’intervista in lavatrice alla fine mi hai detto che sono trasparente. Come fai a dire prima che sono trasparente e poi che sono falsa?”.

E Cristiano attacca: “L’unica cosa che mi ha fatto molto male è quella clip in cui stavo molto male. E non mi aspettavo da te che io volessi fare quella clip solo per farmi notare e io non ne ho bisogno! Sono 40 anni che sono popolare! Tu sei una grande stratega ma fai bene perché i giochi come questo hanno bisogno di una persona come te. Poi fai sempre la vittima e piangi per il niente”.

Perde le staffe. “Noi omosessuali siamo abituati a soffrire. Non mi aspettavo che dicessi che avevo fatto quella clip per farmi notare. Non avevo bisogno di quella clip per farmi notare. Non mi piace quello che hai detto tu: vado a casa, dormo e sono felice perché vado a casa perché ho seguito il cuore. Non sono abituato a fare le sceneggiate. Non me lo aspettavo da te”, continua Malgioglio. Un confronto infuocato. Cristiano zittisce tutti.

