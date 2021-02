Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini stacca Milly Carlucci sugli ascolti: numeri eclatanti

13 febbraio 2021 a

Continua il successo del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini vola. Il Cantante Mascherato fermo al 15.5%, il GF Vip al 17.7%. E nel quartier generale di Mediaset si festeggia. Il reality di Signorini, nonostante i sei mesi di diretta, continua ad inanellare un successo dopo l’altro. E a nulla per la prima serata di Rai1 sono valsi gli ospiti. Servono a poco: Signorini vince e convince su Canale 5.

Lo scontro Cristiano Malgioglio- Maria Teresa Ruta, poi il colpaccio con Walter Zenga in collegamento da Dubai (un vero show dei sentimenti): tutto porta gli ascolti in alto. Sempre di più. E ora che si avvicina la finalissima per la Carlucci le cose potrebbero mettersi davvero male: il livello di attenzione per il reality di Signorini è ormai alle stelle. Solo poche settimane fa il conduttore aveva detto: “Cosa vuoi che mi faccia una Carlucci?”. Aveva ragione. La vittoria è stata netta in queste settimane. Sempre.

