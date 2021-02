Verissimo, la frase sbagliata su Stefano D'Orazio: silenzio dei Pooh in studio, disastro e imbarazzo

13 febbraio 2021 a

Dodi Battaglia e Riccardo Fogli sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo. Ovviamente non poteva mancare un omaggio a Stefano D’Orazio, venuto a mancare negli scorsi mesi a causa del coronavirus: il suo decesso ha sconvolto il mondo dello spettacolo e milioni di italiani che sono cresciuti e hanno vissuto con i Pooh. Al termine del servizio mandato in onda su Canale 5 per commemorare il noto batterista, sono passati diversi secondi di profondo silenzio che sono stati poco televisivi, ma che hanno restituito la pesantezza del momento.

“Come sta andando questo dolore?”, ha chiesto con tatto la Toffanin interrompendo il silenzio. “È stata una brutta cosa, davvero inaspettata - ha risposto Dodi - è come quando viene a mancare un genitore, non è che vivi il lutto e poi non ci pensi più. Il lutto rimane, non c’è giorno in cui io non pensi a Stefano”. “Tra noi c’era un rapporto speciale - ha aggiunto Fogli - perché eravamo gli unici che se ne erano andati dai Pooh felicemente. Quando poi siamo rientrati per la Reunion mi faceva ogni tanto questa battuta”.

“Lui era di una simpatia travolgente - hanno testimoniato i due ex compagni di band - però è stata davvero dura la sua perdita, non solo per noi, era molto più amato di quanto si poteva pensare. Era una persona che quando entrava in una stanza non potevi far altro che essere contento, lui assaporava la felicità”.

