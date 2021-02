Grande Fratello Vip, ormone impazzito per Rosalinda Cannavò: "Non riesco a descriverlo", la confessione più spinta su Andre Zenga

Francesco Fredella 16 febbraio 2021 a

a

a

Tommaso Zorzi è il terzo finalista. Non mancano le emozioni nella quarantesima puntata del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Dopo l’eliminazione arriva un altro finalista, che aggiunge a Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli. Giulia Salemi e Stefania Orandlo, che incontra nella stanza degli abbracci suo marito Simone, vanno in nomination. Ma è una puntata piena di bombe. Si parla anche della nuova coppia, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Tra loro la distanza si è accorciata ed è stato Zenga a fare il primo passo. Durante la puntata era molto imbarazzato ed a stento ha trattenuto le lacrime, arrossendo.

"Una fi*** stupenda, voglio farmela". Prego? Cosa esce di bocca a Dayane Mello, raptus e gelo: roba da censura (su una donna)

Dall’altra parte una Rosalinda molto combattuta: vorrebbe lasciarsi andare, ma teme di essere giudicata. Poi raggiunge la Mystery Room e Zenga il Confessionale: si separano per poco. “Quando ho guardato Andrea negli occhi ho provato sensazioni che non riesco a descrivere, il cuore batteva a mille", dice lei. Eppure tra gli inquilini c’è chi non è felice di questo avvicinamento. Stiamo parlando di Dayane. "Quella che invece sembra voler prendere le distanze è Dayane, probabilmente c'è la possessività di chi ti vuole bene.

"Mi sono rotta i c***, me ne vado". Pazzesco: sapete dove fugge Elisabetta Gregoraci? Schiaffo alla miseria

Come vivi questo suo modo diretto di fare?" chiede Signorini. "So come è fatta Dayane ma sono stati giorni difficili per me e mi aspettavo qualcosa di più da lei. Per questo mi sono confidata con Samantha", risponde Rosalinda. E DayNe si difende: "Io supporto Rosalinda in ogni sua cosa. Ma sono stata l'ultima a sapere di lei e Zenga, e poi se prendi una decisione non devi avere il faccino triste". Nasce una nuova coppia? Al pubblico non sfuggono gli sguardi, gli abbracci e i baci che si sono scambiati nella casa.

"Ho già capito". Dopo il raptus erotico con Andrea Zenga, la scelta estrema di Rosalinda? Clamoroso al GfVip

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.