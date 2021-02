Verissimo, anticipazioni pazzesche su Belen Rodriguez: "Prima volta", come massacra De Martino dalla Toffanin

18 febbraio 2021 a

a

a

Mancano due giorni alla nuova puntata di Verissimo, l'attesissimo e seguitissimo programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, format storico e da sempre campionissimo di ascolti: il sabato pomeriggio, in quella fascia di programmazione, semplicemente non ha rivali. E a poche ore dall'appuntamento ecco che filtrano le prime indiscrezioni sulla squadra degli ospiti che animeranno la puntata di Verissimo di sabato 20 febbraio. Come sempre, in prima linea molti personaggi del mondo dello spettacolo.

Le botte che prendeva dal padre alcolizzato? Il dramma di Rocco Casalino e le indiscrezioni su Silvia Toffanin: il colpo dell'anno

L'ospitata più "pesante"? Per certo quella della meravigliosa Belen Rodriguez. E la showgirl argentina per la prima volta in televisione si sbottonerà sulla sua gravidanza, ormai al quarto mese. Insomma, senza filtri racconterà la passione travolgente che la lega ad Antonio Spinalbese, l'hair-stylist con cui è iniziata una dirompente storia d'amore. Certo, all'ordine del giorno anche la fine, dolorosa, del matrimonio con Stefano De Martino. Insomma Belen potrebbe dire cose molto "scomode" per De Martino: sia relative alla fine della "seconda parte" della loro storia, sia relative al nuovo amore con Spinalbese, sul quale fino ad ora la Rodriguez ha mantenuto il massimo riserbo.

"La notte dell'overdose". Francesco Sarcina e il dramma della droga: la confessione che lascia senza fiato

Ma non solo Belen. Si apprende infatti che dalla Toffanin a Verissimo ci sarà un altro nome caldissimo, quello di Maria Teresa Ruta, freschissima di eliminazione del Grande Fratello Vip e alla sua prima intervista tv dopo la "cacciata" dalla casa del reality condotto da Alfonso Signorini. Ovviamente, la Ruta parlerà della sua parabola al GfVip, dei dissapori e delle liti, di sua figlia Guenda e dell'ex marito, Amedeo Goria. Ma, soprattutto, la Ruta si sbottonerà sull'ultimo difficilissimo periodo, dove il rapporto con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, inizialmente molto stretto, è andato via via degradando per finire nel peggiore dei modi. Insomma, fari puntati, come sempre, su Verissimo.

"Nebbia totale". Terrificante telefonata in tangenziale, il dramma di Elena Santarelli: quando ha rischiato tutto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.