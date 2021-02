Verissimo, Francesco Sarcina e il dramma della droga: "La notte dell'overdose", la confessione che lascia senza fiato

13 febbraio 2021 a

A Verissimo Francesco Sarcina si racconta senza freni, senza nascondersi. Senza nascondere nulla. Il cantante delle Vibrazioni, nel salotto di Silvia Toffanin, ha ripercorso i momenti più difficili della sua vita. "Per colpa di un’altra persona della quale ero molto innamorato, che aveva già tentato il suicidio parecchie volte, sono stato trascinato in un buco nero nel tentativo di starle vicino - ha esordito spiazzando lo studio di Canale 5 -. A differenza mia, lei faceva uso di sostanze pesanti. Una volta ho voluto provare anch’io per capire cosa sentisse e per maledire tutta questa situazione. Lei è andata in overdose, io per fortuna non ho rischiato la vita ma è stata una bella mazzata”.

Ad aiutarlo a uscire dall'incubo (per il quale ha rischiato anche l'overodese) l'amico J-Ax. Anche lui reduce da una storia simile, lo ha consigliato fino a venirne fuori. "Era felicissimo della chiamata e mi ha detto che il percorso sarebbe stato lungo e complicato perché quel demone ti rimane - ha raccontato -. È una lotta che dura anni. Ora il demone si è trasformato, sono arrivato alla fine ma è stata dura”. Il pensiero va anche all'ex moglie Clizia Incorvaia. "Mi sono reso conto che è facile giudicare gli altri, ma chi lo fa in continuazione è perché ha dei problemi con sé stesso. Penso che dopo un grande amore ci possa essere una grande rabbia, con la speranza però che poi possa arrivare una grande pace, perché bisogna pensare ai figli. I gossip mi hanno fatto sorridere, ho vissuto cose ben peggiori, ma vanno tutelati i figli: ho sofferto molto per loro”.

Controversa infatti la loro separazione che ha visto un susseguirsi di accuse reciproche. Ora però sembra acqua passata. Stando alle ultime indiscrezioni Sarcina starebbe vivendo una nuova storia d’amore con una ragazza più giovane di lui. Mentre la Incorvaia convive da mesi con Paolo Ciavarro, il figlio di Eleonora Giorgi conosciuto al Grande Fratello Vip.

