L'Eredità, il suicidio di Chiara alla ghigliottina. Insinna sconvolto: "Avrai il coraggio di rivedere questa roba?", 57mila euro in fumo... così

Un finale tragicomico a L'Eredità, il quiz pre-serale condotto da Flavio Insinna su Rai 1 e campionissimo di ascolti. Un finale a sorpresa e che, suo malgrado, ha avuto come protagonista la campionessa in carica, Chiara. Il tutto è accaduto nel corso della puntata di ieri, giovedì 18 febbraio, alle battute finali de L'Eredità, al gioco in cui ci si gioca tutto, quello finale della Ghigliottina. Che beffa, per Chiara.

Ma procediamo con ordine. Il punto è che le parole indizio al gioco finale erano le seguenti: resistere, latino, borghesia e mistero. Il montepremi in ballo? Dopo i vari "tagli", era rimasta la cospicua cifra di 57.500 euro. Insomma, mica bruscolini. Per inciso la risposta corretta era "fascino". Ma chiara ha provato con "uomo". Sbagliato, montepremi in fumo.

Ma il finale tragicomico non sta nella risposta sbagliata, ma piuttosto nel fatto che Chiara, a caldissimo, si è resa conto dell'errore. O meglio, ha individuato la risposta corretta, ma fuori tempo massimo. Insomma, ha mancato il bottino per un pelo. A illuminarla, ancor prima che venisse mostrata la sua risposta scritta sul cartoncino, sono state le spiegazioni di Insinna: "Stasera hai fatto un capolavoro e te ne accorgerai quando avrai il coraggio di rivedere questa ghigliottina". La ragione del capolavoro? Chiara aveva dato come risposta una parola tratta da un detto e - clamoroso - la risposta corretta era tratta dal medesimo detto.

"Hai dato uomo come risposta, perché si dice che un uomo in divisa ha sempre il suo...", la ha imbeccata Insinna. E Chiara: "Noooooo!". Già, invece era tutto vero. La risposta era fascino, come detto. "Ci riproveremo", ha tagliato corto Insinna per poi dare la linea al Tg1. Ma la beffa è stata in effetti dolorosissima...

