Amici, Lorella Cuccarini toglie la maglia a Martina: "Manchi di rispetto". Un terremoto dietro le quinte prima dello show del sabato

"È una questione di educazione". Terremoto ad Amici, prima della puntata pomeridiana su Canale 5: Lorella Cuccarini, insegnante di danza, sospende la maglia a Martina Miliddi per una grave violazione del codice di comportamento interno allo show di Maria De Filippi. Ora la giovane ballerina avrà una settimana di tempo per far ricredere la Cuccarini e le altre professoresse, Alessandra Celentano e Veronica Peparini: il rischio concreto è che venga cacciata dalla scuola a un passo dall'approdo al vero obiettivo dei giovani concorrenti, lo show serale.

Ma qual è stata la colpa di Martina? Durante le prove generali per le esibizioni del sabato pomeriggio, la ballerina ha pensato bene di abbandonare in anticipo il palco. "È una cosa che io non posso accettare. Manchi di rispetto alle persone che lavorano con te e per te. È un problema di educazione", l'ha travolta la Cuccarini, annichilendola.

Il comportamento della ragazza è stato giudicato talmente grave da costringere "la più amata dagli italiani", ex presentatrice della Vita in diretta, a concordare con la sua collega "arci-nemica" Celentano, con la quale non scorre buon sangue. "Mi dispiace molto essere d’accordo oggi con le mie due colleghe - ha sottolineato ironicamente la Cuccarini - ma bisogna cambiare atteggiamento".

