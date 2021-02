Amici, Rudy Zerbi senza pietà con Ibla: "Cercati un altro insegnante". E lei va da Arisa: qui viene giù tutto

19 febbraio 2021 a

La cantante Ibla è stata costretta a cambiare insegnante ad Amici 20. Rudy Zerbi non ha voluto saper ragioni e non ha voluto proseguire il percorso con lei, nonostante la lettera di stima ricevuta dalla sua allieva, che avrebbe preferito andare fino in fondo con il maestro che l’aveva scelta. Ma Zerbi è stato inamovibile e ha ribadito il suo pensiero anche nel corso dell’ultimo daytime: secondo lui la ragazza avrebbe più possibilità di arrivare al serale cambiando prof.

Ibla ci ha provato fino all’ultimo a fargli cambiare idea, preferendo continuare con lui per due motivi: sia perché è stato il primo a credere in lei sia perché hanno iniziato insieme e avrebbe voluto finire con lui. Così però non sarà, con la ragazza che è stata costretta a fare una scelta: ha avuto un confronto sia con Anna Pettinelli che con Arisa.

Entrambe le hanno espresso stima e le hanno comunicato di credere nel suo progetto musicale, ma Arisa in particolare è stata molto dolce e conciliante, come lo è sempre con i suoi allievi. La cantante che prossimamente sarà impegnata al Festival di Sanremo ha visto più potenziale in lei, dicendole di volerle tirare fuori delle sfumature diverse: e così Ibla l’ha scelta come nuova maestra, chiudendo definitivamente il rapporto di collaborazione con Zerbi.

