Storie Italiane, "la notizia che non avremmo mai voluto dare": lo strazio di Eleonora Daniele

Francesco Fredella 23 febbraio 2021 a

a

a

Eleonora Daniele saluta Fausto Gresini, il pilota e manager della MotoGp che è morto di coronavirus a 60 anni, dopo una battaglia durata due mesi. La Daniele ne parla in studio a Storie Italiane su Rai 1e si commuove. Lo sportivo aveva 60 anni e le sue condizioni si erano aggravate. Nella giornata di ieri, lunedì 22 febbraio, in rete si era diffusa la notizia della sua morte, ma si era trattato di una fake-news. Poi nella nottata il pilota è venuto a mancare.

"Lo chiedo a voi giornalisti, fate qualcosa". Eleonora Daniele, straziante appello: salvare la vita alla piccola Melissa

Storie Italiane omaggia il grande sportivo con un momento della trasmissione, che va fortissimo nel daytime. La Daniele si è occupata nel corso della puntata anche della morte dell’ambasciatore in Congo. “Non avremmo mai voluto dare una notizia del genere – ha detto la giornalista - Quello di ieri è stato purtroppo un terribile attentato”. E nella seconda parte è tornata ad affrontare due temi molto importanti: la violenza sulle donne, che combatte da sempre a Storie Italiane in ogni modo e con tutti i mezzi a disposizione. “Troppe donne non denunciano per paura, ma in questi casi dovrebbe partire sempre una denuncia d’ufficio”, ha tuonato la Daniele.

"Violenza fisica evitata per pura fortuna": Elenoire Casalegno, il dramma in ascensore con la sconosciuta

Infine, un’altra battaglia che sta portando avanti per aiutare le famiglie con figli affetti da SMA, una malattia gravissima. L’ennesimo appello alle istituzioni. Infatti, per questi bambini serve un farmaco costosissimo (che in altri Paesi europei viene somministrato). Una lotta contro il tempo perché deve essere somministrato entro i sei mesi di vita. E la Daniele, con la sua trasmissione, sta lanciando numerosi appelli. “Non mi fermo”, aveva detto qualche giorno fa. Tutto vero.

"Le risposte stanno a zero". La rabbia di Eleonora Daniele, i bambini da salvare: "Ogni giorno", la promessa ai genitori

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.