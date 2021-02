Storie Italiane, Eleonora Daniele e lo straziante ricordo del fratello morto: "All'improvviso, sei anni fa". Quando tutto è crollato

17 febbraio 2021 a

Un pensiero toccante, una dedica che commuove, quella di Eleonora Daniele, la conduttrice di Storie Italiane in onda su Rai 1. Un ricordo dedicato al fratello Luigi, morto improvvisamente ormai sei anni fa. Nel post su Instagram, la Daniele ha condiviso una foto che lo ritraeva ai tempi dell'infanzia, e ha scritto: "Senza di te, un grande vuoto. Ti custodirò tutta la vita".

E ancora, la conduttrice di Rai 1 ha aggiunto: "Sei anni che te ne sei andato. Amore mio grande. Senza di te un grande vuoto. Per sempre sarai nel mio cuore dove ti custodirò per tutta la vita. #Luigi". Non è la prima volta in cui la Daniele parla del dolore subito per la perdita del fratello, tema che aveva affrontato in una tostissima intervista a Domenica In, il programma di Mara Venier in onda su Rai 1.

In studio dalla Venier, la Daniele aveva affermato: "Luigi era mio fratello, un ragazzo autistico più grande di me di sei anni. Quando lui se n'è andato per me è cambiato tutto, come se a un certo punto io fossi rimasta senza vita. Come si fosse fermato il tempo. C'è una foto molto bella, in cui lui sembra dirmi di non essere mai andato via. Un amore così grande non può passare mai".

E ancora, confessandosi alla Venier aveva aggiunto: "Da quando sono nata mi chiedo perché sia successo a lui e non a me, perché a lui sia stato tolto il modo di poter comunicare e a me è stato dato. Mi sono chiesta perché non sia stata punita io. Probabilmente è Dio che decide e probabilmente faccio questo mestiere per poter dare voce a persone come lui che non ce la facevano", aveva concluso Eleonora Daniele.

