Amici, Maria De Filippi sbotta con l'allieva: "Stai sbagliando""

Martina Miliddi, allieva di Lorella Cuccarini, ha la maglia sospesa ad Amici 20 e poche certezze di arrivare al serale. Martina Miliddi, infatti, ha deluso per alcuni comportamenti e rischia di dover lasciare la scuola. Per questo durante il daytime Amici Canale 5 è entrata in crisi e si è chiusa nel silenzio. E' anche intervenuta Maria De Filippi che ha cercato di capire il perché la ragazza non riesca più a ballare. La ballerina ha confessato di soffrire per i commenti sul web.

Per questo Maria le ha detto: “Se tu pensi che quei commenti, di persone che non conosci, possano corrispondere ad una realtà stai sbagliando. Così non dai gli strumenti a Lorella Cuccarini”. La De Filippi parlando con la ragazza, ma anche con tutti gli altri allievi, ha spiegato che non devono lasciarsi influenzare dal web. Poi ha invitato Martina Miliddi a dire la verità alla sua insegnante. “Qualcosa devi fare, non puoi non dire niente” ha detto la De Filippi all’allieva. Poi ha aggiunto: “Così non dai nemmeno gli strumenti a Lorella per aiutarti”.

Dopo il consiglio di Maria De Filippi Martina Miliddi si è convinta a parlare con la Cuccarini. "Non riesco a guardarmi allo specchio, non riesco a ballare” ha detto a Lorella, confessando il dolore che prova per i commenti del web. La Cuccarini, sapendo bene quanto questa tematica coinvolga i giovani, ha spiegato a Martina che i social non sono la realtà. Inoltre l’ha invitata a fidarsi di se stessa perché tocca a lei credere per prima nelle sue qualità.

