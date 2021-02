Stasera tutto è possibile, Stefano De Martino gela gli ospiti che amoreggiano: "Non è il caso"

24 febbraio 2021 a

a

a

Stefano De Martino è tornato in onda su Rai2 con Stasera tutto è possibile, dopo che aveva saltato l’appuntamento di martedì scorso a causa di una modifica del palinsesto. L’ex marito di Belen Rodriguez aveva infatti dovuto lasciare spazio al reality La Caserma, che in via eccezionale era stato anticipato di un giorno. Quindi De Martino ha dovuto attendere due settimane per mettere in scena una puntata a tema sugli animali: non a caso tutti gli ospiti di martedì 23 febbraio sono entrati in studio vestiti da animali.

"Ciò che dovete sapere su Maria De Filippi": un De Martino pazzesco, la bomba guardandola dritta negli occhi

Tra questi spiccava Barbara Foria che, travestita da panda, ha finto di amoreggiare con un altro panda. E ovviamente non poteva mancare la battuta di De Martino, che si è rivolto nel seguente modo ai due, ovviamente in maniera scherzosa: “Lo so che siete in via di estinzione, ma non è il caso…”. Tra l’altro pochi minuti prima della messa in onda c’era stato un simpatico siparietto anche con il Tg2.

De Martino a C'è posta per te, finisce male. "Andiamo dalla De Filippi a farci mantenere", cosa non torna

In chiusura di telegiornale, infatti, la giornalista Manuela Moreno ha lanciato Stasera tutto è possibile e ha preso in giro il padrone di casa: “Ci colleghiamo con Stefano che è pronto per un’altra puntata. Ma è pronto davvero?”, ha aggiunto scherzosamente. A questo punto ha preso la parola De Martino che, dall’auditorium della Rai di Napoli, ha anticipato qualcosina sulla nuova puntata del suo programma.

"Incinta per sbaglio, perso il bambino": prima della felicità, il dramma che Belen aveva nascosto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.