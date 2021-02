Uomini e Donne, ecco Samantha Curcio: trionfo in studio per la tronista curvy, spunta questo video...

Francesco Fredella 24 febbraio 2021 a

Una svolta. L’ennesima per Uomini e donne, l’inossidabile programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5, che è un vero laboratorio. Per la prima volta il trono gay, alcuni anni fa. Ed un’altra barriera viene abbattuta. Ora arriva Samantha Curcio, la prima tronista curvy. Un nuovo tassello importantissimo. Ha 30 anni ed è salernitana, in passato pesava 90 chili. ”Ma quel peso mi ha aiutata a sviluppare altre doti: dimagrire si può, diventare simpatici no”, racconta. “Da sempre mi sono sentita una diversa fin da bambina non potevo fare la ballerina, figuriamoci pensare di diventare una principessa come le altre...", spiega.

Ora cerca l’amore. Non rinnega nulla del passato. “Io quei chili li ringrazierò sempre perché mi hanno permesso di sviluppare altre doti, come la capacità di andare oltre ciò che si vede solo da fuori e il dover diventare simpatica e acuta, perché se al liceo non te la cavi con la bellezza devi tirare fuori altro”, continua.

Samantha cerca l’amore. Ed arriva in televisione senza aver paura di mostrare i propri sentimenti. “Sono state quasi tutte infatuazioni deludenti, in cui mi sentivo dire che dovevo dimagrire... spesso mi dicevano che avevo un bel viso, ma io ci leggevo che dal viso in giù non avevo niente di bello”, svela. La sua vita non è stata facile, ma piena di alti e bassi. Tante emozioni, paure e gioie. Insomma un vero e proprio mix. “Sono anche arrivata a pesare 48 chili. Ma poi mi sono detta: perché devo piegarmi a una società che mi vuole in un certo modo che non sono io? Alla fine ho capito che la felicità arriva quando realizzi che ognuno di noi ha qualcosa che nessun altro ha: la sua unicità. La speranza, ora, è che i corteggiatori facciano la fila”, conclude lasciando tutti senza fiato.

E poi, a parlare, c'è lo studio. dove si mostra in tutta la sua prorompente bellezza. E Samantha riceve anche subito un messaggio...

