Avanti un Altro, lo "scippo" di Paolo Bonolis ad Alfonso Signorini: chi porta in studio, colpo grosso

Da lunedì 8 marzo Avanti un Altro torna in preserale su Canale 5. Il programma andrà in onda anche in prima serata, contemporaneamente alla messa in onda pomeridiana. Andranno in onda al venerdì, dal 12 marzo. Con la chiusura poi di Live – Non è la d’Urso, Barbara d’Urso dovrebbe lasciare il presidio domenicale a Paolo Bonolis dall’11 aprile con le puntate speciali della sua trasmissione.

Bonolis punterà su molti concorrenti del Grande Fratello Vip. A giocare Francesco Oppini, con Alba Parietti, Elisabetta Gregoraci. Anche Tommaso Zorzi, accompagnato dalla mamma. La puntata sarebbe già stata registrata prima che i concorrenti entrassero nella Casa di Cinecittà.

Intanto è sempre record di ascolti per Tommaso Zorzi e il suo Late Show al GF Vip: 5,4% di share, mercoledì 24 febbraio. E anche sui social l’hashtag #Tzlateshow ha superato centomila tweet, Un successo, con un format creato proprio dentro il reality. Alla fine del suo show, Tommaso Zorzi si è anche commosso sulle note di We Are The Champions, ha ringraziato tutti di cuore, raggiunto dai complimenti di Stefania Orlando e Francesco Oppini, uscito un paio di settimane fa. Spazio da Bonolis anche a Giacomo Urtis, mina vagante dello showbiz, chirurgo dei vip e vip a sua volta, sempre scatenato quando c'è da sparare chicche di gossip e indiscreti compromettenti.

