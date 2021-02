Sanremo 2021, Amadeus vuole un Festival rosa: la clamorosa voce sulla super ospite internazionale

Francesco Fredella 26 febbraio 2021 a

Fuori il super ospite internazionale. Chi potrebbe sbarcare a Sanremo? Mistero. Amadeus vorrebbe una super star. “Se poi ci fosse l’opportunità di avere un grande nome internazionale sarei felice. Ben venga l’ospite internazionale, ma ci adesso stiamo concentrando molto sulla musica italiana. Posso fare i nomi solo di ospiti contrattualmente ‘chiusi’, racconta al settimanale Mio. “Le voci di un mio addio al Festival erano false. Non sono uno che molla, mai. Per carattere non penso mai di lasciare un lavoro a metà, soprattutto mentre ci sto lavorando. Lo faccio per il rispetto per quelli che lavorano con me”.

E se si trattasse di Lady Gaga? La cantante è in Italia, e qui rimarrà diversi mesi, per girare il nuovo film di Ridley Scott. Sarebbe un sogno averla sul palco dell’Ariston.

Ma questa settantunesima edizione di Sanremo sarà una vera festa della musica italiana. Ventisei cantanti big in gara, molti giovanissimi, che nascono proprio dalla generazione futuro.

Mercoledì 3 marzo, dopo la vittoria nel 2015, arriverà anche Il volo con un omaggio a Ennio Morricone (scomparso di recente). Amadeus omaggia lo sport in ogni modo: Federica Pellegrini, Sinisa Mihajlovic e Alberto Tomba saranno sul palco dell’Ariston. Atteso anche il ritorno di Achille Lauro, che proprio a Sanremo ha iniziato la sua ascesa verso il successo.:

Amadeus è stato chiaro: “Sarà il festival delle donne”. Promessa mantenuta, in un Ariston senza pubblico le quote rosa non mancheranno. Sul palco vedremo: Matilda De Angelis, professione neo attrice italiana d’esportazione, Loredana Bertè, super ospite che omaggerà il pubblico con un medley. Poi Elodie e Luisa Ranieri (che con la fiction “Le indagini di Lolila Lobosco sta spopolando),la top

Model Vittoria Ceretti, Barbara Palombelli, la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi, Ornella Vanoni. Chiusura col botto: arrivano Ornella Vanoni, Serena Rossi e Simona Ventura.

