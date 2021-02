Uomini e Donne, il terrificante dramma che ha colpito Claudio Cervoni: l'infarto e la figlia malata

27 febbraio 2021 a

Una rivelazione che sconvolge Maria De Filippi e tutto il pubblico di Uomini e Donne, il programma di Canale 5. Una rivelazione firmata Claudio Cervoni, che nelle ultime settimane sta tenendo banco al dating-show Mediaset a causa della sua frequentazione con Sabina. I due, dopo essersi conosciuti approfonditamente, si sono subito allontanati perché lei ha deciso di chiudere: ha infatti ammesso di non sentire trasporto nei confronti di Claudio. E così, ora, il Cavaliere si trova nuovamente nel parterre di Uomini e Donne, in attesa di trovare una donna che possa stuzzicarlo e con cui possa provare a costruire qualcosa.

E Claudio si è confessato in una intervista a Uomini e Donne magazine. Ed è proprio in questa intervista che ha fatto la rivelazione drammatica: "Gli ultimi cinque anni sono stati duri - ha premesso -. Mia figlia è stata male e ho avuto un infarto". Per queste ragioni, Cervoni si è chiuso molto in se stesso: da cinque anni è single e non riesce più ad innamorarsi di una donna. Parlando della storia, subito svanita, con Sabina, Claudio ha ammesso che "mi dispiace come è andata a finire". E ancora, ha aggiunto che "ho paura di farle male". Sabina, ha spiegato, lo ha colpito perché è una donna completa e "mi piaccio quando sto con lei".

Sempre nell'intervista a U&D Magazine, Claudio ha parlato anche degli amori nel suo passato. La moglie, ovviamente. Ma non solo: a quarant'anni si era follemente innamorato di una ragazza di 28 anni molto intelligente, ha spiegato, ma che aveva esigenze e obiettivi non compatibili con i suoi. Claudio ha poi perso la testa per una donna con cui è rimasto assieme per circa sei anni, salvo poi lasciarla a causa dell'invadenza dell'ex marito: "Sono stato male per un anno e mezzo", ha rivelato. Insomma, un discreto calvario, quello di Claudio. Un calvario in cui si è inserita anche la malattia della figlia e quel colpo al cuore, da cui fortunatamente si è ripreso.

