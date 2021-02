C'è posta per te, Lorenzo Insigne le allunga una busta piena zeppa di soldi e Carmela reagisce così: prego? La De Filippi ferma tutto

28 febbraio 2021 a

a

a

Una strana vicenda a C'è posta per te, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Nella puntata di sabato 27 febbraio, infatti, ecco Lorenzo Insigne, attaccante e capitano del Napoli, già capitato in trasmissione nel 2014 insieme all'ex collega Gonzalo Higuain e all'allenatore partenopeo dell'epoca, Rafa Benitez. Questa volta, Insigne è andato dalla De Filippi per fare una sorpresa a una coppia di genitori che ha perso la figlia a causa di una malattia. Una storia dolorosa ed emozionante: a scrivere alla redazione del programma Mediaset è stato Nicola, che voleva fare una sorpresa ai genitori, Antonio e Carmela, grandi tifosi del Napoli.

De Martino a C'è posta per te, finisce male. "Andiamo dalla De Filippi a farci mantenere", cosa non torna

E così ecco che Insigne, 29 anni, ha portato anche dei regali alla coppia: una maglia del Napoli con il suo autografo e soprattutto una busta che aveva all'interno dei soldi, la cifra non è stata svelata. E ancora, il bracciale che Insigne donò a tutti i suoi compagni di squadra dopo la vittoria contro la Juventus in Coppa Italia. Insomma, doni "pesanti", di un certo rilievo. Eppure, la signora Carmela è rimasta sostanzialmente impassibile di fronte alla generosità del calciatore.

"Il più grande stalker". Renato Zero entra a C'è posta per te e spiazza pure la De Filippi

Tanto che Insigne le ha chiesto: "Sei arrabbiata?". E la signora: "Sono un po' emozionata perché ho visto Maria". "Non per me?", ha replicato il calciatore. A quel punto è intervenuta la De Filippi: "Il papà tifa Napoli, la mamma Maria". Insomma, una battuta per stemperare la tensione. Ma non è finita. Carmela era come "ipnotizzata" dalla De Filippi. Tanto che quando la conduttrice, prima di congedarsi, ha chiesto alla donna di ringraziare in un qualche modo il figlio per la sorpresa ricevuta, Carmela ha risposto: "Sei grande Maria". Pubblico spiazzato e social scatenati per l'ossessione della signora, evidentemente emozionatissima.

"Ciò che dovete sapere su Maria De Filippi": un De Martino pazzesco, la bomba guardandola dritta negli occhi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.