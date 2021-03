Pomeriggio Cinque, un paparazzo svela nel dettaglio l'incontro tra Zenga e il padre: "Ho seguito..."

01 marzo 2021 a

Walter Zenga ha mantenuto la promessa e ha riabbracciato i suoi due figli Nicolò e Andrea, dopo l’uscita di quest’ultimo dalla casa del Grande Fratello Vip. Lo ha rivelato l’ex portiere a Live-Non è la D’Urso. Ad aggiungere ulteriori dettagli, però, è stato il paparazzo Alex Fiumara, che ha ripreso proprio il momento dell’incontro.

Ospite di Pomeriggio Cinque, il paparazzo ha rivelato: “Ho seguito Andrea. Sapevo che lui doveva fare la trasmissione qua. Per la prima volta in vita mia si tratta di un colpo di fortuna“. Fiumara, in particolare, ha spiegato nel dettaglio cos’è successo quando ha fotografato Andrea Zenga con il padre Walter e il fratello Nicolò: “Fuori l’albergo dopo un po’ vedo arrivare Nicolò con la fidanzata e poi vedo un gigante mascherato che era Walter”.

La padrona di casa, allora, si è complimentata con il fotografo per lo scoop: “Bravo molto bravo, ma togliti da sotto casa mia perché tanto non becchi niente”, ha detto in maniera ironica. Intanto sembra andare meglio il rapporto tra Walter e i figli. Tant'è che lui stesso a Live ha raccontato: "Appena Andrea è uscito dalla Casa ci siamo organizzati per vederci, c'era voglia da parte di tutti e tre e quindi è stato molto facile organizzarlo. Il tempo non lo possiamo recuperare, ma ne abbiamo davanti ancora molto".

