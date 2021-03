L'Isola dei famosi, Daniela Martani massacrata: "Allucinante e vergognoso". Terremoto a Mediaset

01 marzo 2021 a

L’Isola dei Famosi partirà il 15 marzo su Canale 5, ma sta già facendo discutere. Al centro della polemica l’ultima naufraga annunciata dalla trasmissione, Daniela Martani, ex concorrente del Grande Fratello, nota al grande pubblico per le sue posizioni da negazionista. “Ragazzi questa cosa è veramente allucinante. Daniela Martani è contro le mascherine e il vaccino”, ha scritto su Instagram l’ex opinionista di Uomini e donne Karina Cascella.

La Cascella, dunque, ha contestato la scelta degli autori dell’Isola dei Famosi. “Cioè fatemi capire. Si dà visibilità a questa negazionista in un periodo così terribile per tutti noi che facciamo sacrifici? Incomprensibile e vergognoso - ha continuato l’opinionista -. In un momento in cui si sta facendo di tutto per sensibilizzare le persone a vaccinarsi, viene data visibilità ad una persona che è contro il vaccino e la mascherina. Può essere astuto per richiamare attenzione sul programma, ma non è positivo”.

L’ex volto di Uomini e donne si è espresso anche sul fatto di non aver accettato di partecipare al programma: “Sono ancora più contenta di aver rifiutato di partecipare, perché ritrovarmi una persona del genere sarebbe stato drammatico”. Ad esprimersi contro la partecipazione della Martani a L'Isola dei famosi è stata di recente anche Selvaggia Lucarelli: "Un paese in cui si premia una no-vax che blocca i traghetti perché non mette la mascherina, che dà dei lobotomizzati agli italiani con la mascherina, il tutto mentre c’è una campagna persuasiva per vaccinare e mentre muoiono migliaia di persone".

