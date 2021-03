Striscia la Notizia, Belen Rodriguez raddoppa il disastro-Covid: "Non ho visto la folla", una frase surreale

02 marzo 2021 a

E' una Belen Rodríguez da record quella che nella puntata di Striscia la notizia di martedì 2 marzo - in onda su Canale 5 - riceverà il trentesimo Tapiro d'oro della sua carriera. Ma cosa ha combinato Belen per ricevere il 30° della sua carriera artistica: un premio che la colloca nel pantheon dei personaggi importanti del tg satirico creato e scritto da Antonio Ricci. Dietro di lei due big nel loro campo di competenza: Fiorello e Antonio Cassano.

La showgirl argentina, incinta di cinque mesi, infatti è finita al centro delle polemiche perché sabato era all’inaugurazione di un locale milanese dove più di 400 ospiti hanno ballato senza mascherine e distanziamento. "Sono andata lì per pranzo. Ero seduta in una zona riservata e la mascherina l’ho tolta solo per mangiare e scattare qualche foto. Non ho visto la folla, perché sono andata via prima che la situazione degenerasse", ha spiegato a Valerio Staffelli che la gli chiedeva conto dell'accaduto. Ricostruzione che scricchiola, dato che il locale era pieno zeppo di persone.

Lo stesso programma di Canale 5 ricorda, infatti, che con 30 Tapiri d’oro ricevuti dal 2008 a oggi, Belen è la più "attapirata" della storia di "Striscia", seguita appunto da Rosario Fiorello (25 Tapiri d’oro) e Antonio Cassano (15 Tapiri d’oro). Un record particolare che Belen scherzosamente ha deciso di accettare e commentare positivamente con l'inviato del programma di Canale 5.

