Sanremo 2021, psicodramma-Fedez e le voci sulla villa: "Non riesce a cantare". Ma pur di evitare la disfatta... senza precedenti

Fedez durante le prove per la prima serata del Festival di Sanremo ha avuto seri problemi nell'eseguire la sua canzone perché non riusciva ad andare a tempo con l'orchestra. Lo rivela il sito di Dagospia che spiega che il cantante ha impiegato una ora e mezza "per fare le prove (a differenza degli altri partecipanti che ci hanno messo 20 minuti)". Alla fine la questione si è risolta mettendo nell'auricolare di Fedez la base registrata e non quella dell'orchestra, "sennò sarebbe stato un flop", rivela il sito di Roberto D'Agostino.

Eppure c'è già chi dice che il marito di Chiara Ferragni abbia già prenotato una villa per poter poi festeggiare la vittoria alla kermesse canora con una grande festa. Ma c'era già chi aveva previsto che Fedez avrebbe avuto problemi con l'intonazione. Sempre Dagospia, tramite Giuseppe Candela, aveva scritto che nessuno avrebbe scommesso un soldo su possibili stonature di Fedez. Il perché è presto detto, "merito del tanto studio di queste settimane o come accenna qualche maligno ricorrerà all'autotune per armonizzare la voce?", si chiedeva il giornalista di Dagospia. Oggi, sul palco del festival, le prime risposte ai tanti dubbi sull'intonazione di Fedez.

Quando c'è Fedez le polemiche non mancano mai. Un mesetto fa ha rischiato anche la squalifica da Sanremo. Aveva pubblicato sui social un breve video in cui si sentiva chiaramente il pezzo inedito destinato al teatro Ariston. Ovviamente Fedez lo aveva poi rimosso alla svelta: si era trattato di un errore, dato che in precedenza aveva pubblicato diversi video delle prove con la Michelin, ma disattivando l’audio. Alla fine tutto si è risolto e stasera, martedì 2 marzo, Fedez e la Michielin canteranno sul palco la loro canzone.

