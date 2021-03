L'aria che tira, "come una scimmia". Il grillino Di Stefano beccato così, panico per Myrta Merlino: "Ma è impazzito?"

03 marzo 2021 a

Piccolo imprevisto per Manlio Di Stefano. In collegamento con L'Aria Che Tira, il sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri, ha preoccupato Myrta Merlino. Tutto è accaduto nella puntata del 3 marzo, mentre Alessia Morani parlava. "Giustamente Manlio sta raccontando il percorso che sta facendo il Movimento 5 Stelle, io credo che...". Ma la deputata del Partito democratico non ha fatto in tempo a finire che la conduttrice di La7 l'ha interrotta. "Scusi un attimo Morani, ma cosa sta succedendo a Di Stefano? Che ha visto? Sono curiosa come una scimmia".

In effetti mentre la Morani parlava, dagli schermi del programma si è visto il grillino strabuzzare gli occhi. "Niente - ha subito spiegato -, è impazzito il dispositivo che ho davanti a me, un problema tecnico". Immediata l'ironia della Merlino, visto il volto dell'ospite in collegamento: "Pensavo fosse arrivato un Ufo, dato che vengono evocati di continuo i marziani da Salvini". E ancora: "Ha visto una fiala di vaccino secondo me", ha tuonato la Merlino ricordano l'impossibilità di trovare le dosi contro il coronavirus.

Ma gli imprevisti sono di casa. Giorni fa era stata Maria Teresa Meli a sorprendere la conduttrice. "L’unica cosa abbastanza certa...", aveva detto la giornalista prima di interrompersi bruscamente. Anche in questo caso la Merlino si era spaventata: "Che succede? Chi è arrivato? Maria Teresa…che è successo alla Meli? Sto cercando di capire, che fa?", aveva continuato invano salvo poi mandare in onda un servizio per uscire dall'impasse. Tornati in studio la spiegazione: "Maria Teresa sembrava avessi avuto una visione, mi ero preoccupata", aveva detto la Merlino con un sorriso mentre la Meli replicava divertita: "No era saltata la linea". Nulla di preoccupante, dunque.

