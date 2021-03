Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti preso a sassate: un orrore, africano finisce in manette

03 marzo 2021 a

Una nuova aggressione ai danni di Vittorio Brumotti. L'inviato di Striscia la Notizia ha ricevuto insulti e sassi da parte di un gruppo di spacciatori del Parco delle Cascine di Firenze, come lui stesso ha raccontato. Brumotti stava girando un servizio proprio per documentare come quelle persone agissero indisturbate a qualsiasi ora del giorno e della notte. L'inviato e la sua troupe si trovavano nel parco fiorentino nel pomeriggio del 2 marzo quando è iniziata l'aggressione. Come fa sapere Striscia in una nota, diversi pusher hanno iniziato a inveire e lanciare sassi contro di loro.

Nessuno dei collaboratori del tg satirico, comunque, è rimasto ferito. “Io giravo in bike un po’ più in là, i miei operatori, cinque, hanno battuto in ritirata. Si sono asserragliati nel furgone, accerchiato - ha spiegato Vittorio Brumotti parlando dell'aggressione, che tra l'altro arriva dopo quella subita pochi giorni fa a Brescia -. Scendere, cercare di mettere in moto e allontanarsi era troppo pericoloso. Uno finalmente è riuscito a scavalcare dall’interno, a mettersi al posto di guida e partire”.

La situazione, poi, non si è placata nemmeno con l'arrivo delle forze dell'ordine. “È arrivata la polizia e quelli hanno cambiato obiettivo, si sono rivoltati contro gli agenti, li hanno proprio attaccati”, ha continuato l'inviato nel suo racconto. A seguito dell'intervento, comunque, un 21enne è stato arrestato. Secondo quanto riferito, si tratta di un giovane originario della Guinea, che non avrebbe partecipato all’aggressione, ma si sarebbe unito al gruppo nella rivolta contro le forze dell’ordine. Per lui le accuse sono di resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento di una volante.

