Pomeriggio 5, Maria Teresa Ruta: "Mai più". Bomba dalla D'Urso, con Tommaso Zorzi è finita malissimo

"Non ci siamo più sentiti...": la rivelazione arriva da Maria Teresa Ruta, che ha parlato così di Tommaso Zorzi a Pomeriggio Cinque, nel salotto di Barbara D'Urso. Commentando la fine del Grande Fratello Vip, infatti, l'ex inquilina ha spiegato che non ci sono stati più contatti con l'influencer milanese vincitore della quinta edizione del reality. I due hanno iniziato ad allontanarsi dopo la nomination di Zorzi alla Ruta a poche settimane dalla finale. La nomination, che ha portato all'eliminazione della Ruta, è stata inaspettata visto che i due erano molto amici all'interno della casa.

I fan, però, si sarebbero aspettati un riavvicinamento dopo la fine del programma di Canale 5. A tal proposito, comunque, Maria Teresa ha rivelato: "Da quando è uscito dalla casa non ci siamo più sentiti. Abbiamo parlato, però, durante la puntata finale e dopo la proclamazione. Io non devo perdonare nessuno, avrei solo voluto che dopo la nomination mi avesse parlato. Invece ha taciuto". L'ex concorrente del reality, insomma, si aspettava un piccolo passo dell'influencer nei suoi confronti, che però non c'è stato.

Nel salotto della D'Urso, tuttavia, Maria Teresa Ruta non ha parlato solo della sua amicizia con Zorzi e della fine del GfVip 5. La conduttrice televisiva ha rivelato anche i suoi progetti matrimoniali con il compagno Roberto. Progetti insoliti, ma sicuramente originali. "Ci vogliamo sposare sott'acqua. Appena farà più caldo, lo faremo con un prete sub", ha rivelato la Ruta, lasciando di stucco Barbara D'Urso, che incredula le ha detto: "Auguri".

