Le Iene, Random sul palco con la cazzuola a Sanremo? Colpaccio clamoroso di Mediaset: ecco cosa c'è dietro

Alla fine, Random è riuscito a battere Aiello nel duello al Festival di Sanremo per l'ultimissimo posto: fanalino di coda in graduatoria con Torno da te, dietro appunto all'urlatore Aiello e la sua indimenticabile Ora (indimenticabile per le urla che hanno invaso la rete a suon di meme e di clip). Impresa al contrario riuscita, per Random. E comunque, la storia del Festival lo insegna, meglio l'ultimo posto che il penultimo o molti altri: almeno si parla di quella canzone. E, per inciso, la storia della kermesse è piena zeppa di canzoni arrivate ultime e che poi hanno avuto un clamoroso successo.

Ma al di là della classifica, si è parlato di Random per un qualcosa di molto particolare accaduto nel corso della finalissima di sabato sera. Il cantante, per l'ultima esibizione della sua Torno da te, si è presentato sul palco dell'Ariston con in mano una cazzuola da muratore. Come mai? Che c'entrava? La soluzione al giallo arriva in un "Candela flash" pubblicato su Dagospia, che spiega: dietro a quella cazzuola "c'è lo zampino de Le Iene che hanno consegnato al cantante, con passato da muratore, un premio simbolico da mostrare in diretta", conclude Dagospia.

Insomma, altro colpaccio de Le Iene. Che per certo si occuperanno di Random e di quella cazzuola nel corso della prossima puntata in onda su Italia 1. Un discreto trollaggio, quello messo a segno dal programma di Neri Parenti, contro la Rai: nella finalissima di questo strano Sanremo 2021, di riffa o di raffa, sul palco c'era un "pezzettino" della concorrenza, un "pezzettino" di Mediaset. Proprio quella cazzuola di cui Le Iene torneranno presto a parlarci. Non ci resta insomma che attendere il servizio...

