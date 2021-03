Striscia la Notizia, Arisa in diretta si tocca ma non ha il reggiseno: imbarazzo in studio, "tira giù le braccia"

11 marzo 2021 a

Arisa si aggiudica il terzo posto della classifica "I nuovi mostri" di Striscia la Notizia. La cantante, reduce da Sanremo, ci è cascata di nuovo e si è presentata a Che succ3de senza reggiseno. La maglia indossata in diretta su Rai 3 nel programma di Geppi Cucciari lascia ben poco spazio all'immaginazione. Se ne accorge anche la conduttrice che, una volta entrata in studio, commenta: "Tu sei molto trasparente, Ari in bocca al lupo". E ancora: "Diciamo Arisa che abbiamo speso molto in extension, ma meno in intimo", dice la Cucciari in una chiara battutina, "quindi tira giù le braccia". Ma niente la cantante è ormai fuori controllo, al punto da toccarsi il seno davanti a tutti. Ma se Arisa si lascia andare a una fragorosa risata, lo stesso non si può dire della conduttrice che imbarazzata cerca di sviare.

Proprio ieri la cantante ha pubblicato uno scatto alquanto malizioso. Nella foto la domanda: "Vi piacciono le mie te***?". L'idea è nata per combattere il body shaming: “Quando ero piccola il mio seno era un grande problema", ha spiegato salvo poi continuare: "Stasera mi guardavo allo specchio e pensavo a quanto mi piace adesso - ha scritto - è meno tonico di quando avevo 20 anni, e ha qualche smagliatura che adesso trovo deliziosa. Ho incontrato un uomo capace di ripetermi che sono bella un milione di volte al giorno e ho imparato dalla mia storia precedente che i complimenti non vanno rifiutati”. L’uomo a cui si riferisce è ovviamente Andrea Di Carlo, suo fidanzato e manager.

Qui il servizio di Striscia su Arisa a Che succ3de

