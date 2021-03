Pomeriggio 5, scoop-D'Urso: com'era ridotta la madre di Fabrizio Corona dopo il tentato suicidio, un'immagine terrificante

12 marzo 2021 a

a

a

Hanno fatto scalpore, impressione, le immagini di Fabrizio Corona di ieri, giovedì 11 marzo. L'ex re dei paparazzi, a cui sono stati revocati gli arresti domiciliari, prima del ritorno in carcere ha inscenato in diretta Instagram una sorta di tentato suicidio. Immagini fortissime, Corona ricoperto di sangue, mentre straparlava, insultava i magistrati, assicurava che si sarebbe tolto la vita. Ma non solo. Poco dopo ecco arrivare gli agenti di custodia, pronti a prelevarlo per riportarlo in cella, assieme a loro un'ambulanza per soccorrerlo. E lì si scatena una violentissima rissa con gli agenti, tra insulti e bestemmie, fino a che Corona è stato steso a terra e portato via.

"Ca*** vostri, mi ammazzo". Corona deve tornare in cella, tenta il suicidio in diretta: video terrificante, ricoverato | Guarda

Della vicenda se ne è occupata anche Barbara D'Urso nel corso della puntata di Pomeriggio 5, in onda su Canale 5. Un cambio di scaletta all'ultimo secondo proprio per coprire le bizze di Corona. La conduttrice spiega di non condividere il gesto dell'ex paparazzo, lo spiega prima di lanciare un servizio in cui, in esclusiva, veniva mostrato il trasferimento di Corona in ospedale. "È successo un macello, ha fatto una cosa gravissima", ha stigmatizzato l'accaduto la D'Urso, che ha poi aggiunto che non avrebbe mostrato le immagini di quanto accaduto, poiché troppo crude.

Il tentato suicidio in diretta di Fabrizio Corona? "Occhio al dettaglio", la bomba di Dagospia: tutta una farsa?

Ma non solo. Barbara D'Urso, infatti, rivela uno dei retroscena forse più dolorosi di tutta questa storia. Un retroscena che riguarda la madre di Fabrizio Corona: "Piangeva in un angolo disperata... questo mi ha davvero fatto male al cuore", ha sottolineato Carmelita. Già, per una madre vedere quanto fatto da Corona ieri deve essere straziante, insostenibile, insopportabile. Un figlio destinato nuovamente al carcere e che poco prima di tornare in cella prova a tagliarsi le vene. Troppo. Per tutti. Dopo le dimissioni dall'ospedale, Corona verrà probabilmente trasferito al carcere di Bollate, dove dovrà scontare la sua pena con assoluta probabilità fino al 2024.

Botte, bestemmie e insulti agli agenti. La fine di Fabrizio Corona: dopo il tentato suicidio, la follia. Brutalizzato: video-choc

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.