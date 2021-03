Isola dei Famosi, Ilary Blasi rompe il silenzio: "Solo gli stupidi non cambiano idea". In Honduras finirà in disgrazia?

13 marzo 2021 a

Daniela Martani all'Isola dei famosi ha scatenato numerose polemiche per via delle sue posizioni no vax e negazioniste nei confronti della pandemia da Covid-19. La conduttrice della nuova edizione del reality, in programma lunedì 15 marzo su Canale 5 per la prima puntata, ha deciso di rompere il silenzio sulla naufraga più discussa del momento. "Solo gli stupidi non cambiano idea, magari riusciamo a farle cambiare opinione", ha detto Ilary Blasi in un'intervista al Corriere della Sera.

Parlando del gioco, poi, la futura padrona di casa ha spiegato che i 15 naufraghi in gara saranno divisi in due squadre: i Burinos e i Rafinados. A tal proposito la Blasi ha detto: "Mai perdere le origini, io rimango burina, diciamo che il successo mi ha raffinato un pochino". La showgirl ha rivelato anche che il suo obiettivo è quello di essere un po' più materna, visto che i naufraghi - a differenza dei concorrenti del GfVip - sono su un'isola senza nulla: "Quindi stro**a sì, ma non troppo. Così almeno vorrei essere, ma poi è difficile, perché la mia natura viene sempre fuori".

La moglie di Francesco Totti non chiederà consigli sulla conduzione ad Alessia Marcuzzi, che per anni è stata al timone dell'Isola. Secondo Ilary Blasi, infatti, la conduzione è un'esperienza personale e preferisce sbagliare con la sua testa. Insieme a lei in studio ci saranno Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. L'obiettivo è quello di avvicinare il pubblico social alla tv. A tal proposito la Blasi ha detto: "Poi conduco io che non sono di primo pelo, ma nemmeno anziana. Sono l’anello di congiunzione tra tutte queste diverse generazioni".

