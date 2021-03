Isola dei famosi, Vera Gemma rivela: "Perché devo partecipare", una confessione drammatica

13 marzo 2021 a

"Ho bisogno di lavorare": Vera Gemma, figlia dell'attore Giuliano e naufraga della prossima edizione dell'Isola dei famosi, ha rivelato il motivo per cui parteciperà al reality di Canale 5. "Mi piacerebbe molto tirarmela e dire che vado all’Isola per vivere un’esperienza estrema. Ma non sarei sincera: la verità è che ho bisogno di lavorare, perché, nonostante il mio cognome, non navigo nell’oro e ho un figlio piccolo da mantenere”, ha spiegato in un'intervista al settimanale Grand Hotel.

Vera Gemma, poi, ha aggiunto che con la sua partecipazione al programma vorrebbe farsi conoscere in vesti diverse da quelle che la vogliono solo come la figlia del noto attore. "Sono onorata di essere la figlia di Giuliano Gemma, ma sono stanca di dover sentire e leggere che non sono all’altezza della sua bellezza. Non si decide come si nasce: quello che non mi piaceva me lo sono rifatto e adesso vivo serenamente il mio aspetto fisico", ha rivelato la naufraga in maniera onesta.

Sono molti, infatti, i pregiudizi su di lei, soprattutto per via dei ritocchini: c'è chi la vede come una donna molto rifatta. "Sembra che io sia la donna piú rifatta d’Italia. Ed è anche per combattere questi pregiudizi su di me, che vado all’Isola. Voglio far vedere a tutti chi é veramente la figlia di Giuliano Gemma", ha detto alla fine Vera.

