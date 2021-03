Amici 20, Giulia Stabile in panico in studio: "Cosa posso aver fatto per darti fastidio?". Maria De Filippi la manda in tilt: senza precedenti

13 marzo 2021 a

È una delle più amate dal pubblico di Amici 20, e forse per questo Maria De Filippi ha voluto "sfidare" Giulia Stabile. La giovane ballerina una settimana si è giocata il posto in classifica con David Parsons, a causa di una pessima performance sulla improvvisazione. E proprio questo sembra il tallone d'Achille della talentuosa allieva del talent show di Canale 5.

Così la De Filippi ha deciso di "scavalcare" letteralmente l'insegnante di danza Veronica Peparini, spiazzando il pubblico e la stessa Giulia. "Solitamente si sceglie tra le coreografie fatte, ma questa volta ho scelto io", l'ha avvisata la conduttrice chiamandola al centro dello studio. Giulia, occhi sgranati e nervi a fior di pelle, sembra sul punto di scoppiare a piangere, presagendo il peggio. "Ti faccio fare una cosa che non ti piace - è l'indovinello della De Filippi -, cosa posso aver fatto per darti fastidio?".

Giulia va letteralmente nel pallone, tanto da obbligare Maria a scoprire le carte in tavola, spiegandole cosa le avrebbe fatto fare. "Mi stanno tremando le gambe", ha confessato la ragazza, preda dell'insicurezza, nonostante non fosse una prova né in gioco ci fosse una maglia per il Serale. Ma il tempo stringe, e all'appuntamento finale di Amici in prima serata possono approdare solo gli allievi in grado di sostenere la pressione e gli imprevisti della tv. "Prova a superare questa cosa - l'ha spronata la De Filippi -. Mi raccomando, trasforma la paura. Balla libera".

