Amici, Arisa sconvolge Maria De Filippi: "Andatevene pure a casa". Senza precedenti, volano parole pesantissime

Clamoroso ad Amici, il programma di Maria De Filippi su Canale 5. Già, perché nell'ultima puntata, ospite in studio, ecco Arisa, reduce dal Festival di Sanremo e al centro di mille attenzioni per un video molto sbarazzino in cui ha mostrato il suo seno. Ma qui le forme non c'entrano: c'entra soltanto la sua meravigliosa e impareggiabile voce.

Ad Amici, infatti, Arisa si è esibita. Ha cantato insomma, e lo ha fatto come soltanto lei sa fare: pubblico, allievi e De Filippi stregati da una interpretazione davvero notevole. Arisa, infatti, si è prodotta anche in un clamoroso acuto finale, roba proibita non solo ai comuni mortali ma probabilmente anche al 99% dei cantanti. Eccezionale, insomma.

E di clamoroso, oltre alla performance canora, c'è stato anche il commento di Maria De Filippi, che ha di fatto "asfaltato" tutti gli allievi del talent show. "Dopo questo, la maggior parte di voi può prendere le proprie felpe e andarsene...", ha commentato picchiando durissimo. Certo, un commento col sorriso. Ma il commento ha colpito nel segno.

Ovviamente, la rete si è scatenata: il popolo di twittatori che segue Amici è infatti corposissimo. C'era chi ipotizzava dei riferimenti a qualche allievo, ipotesi però da scartare. Altri, invece, davano ragione alla De Filippi: "Questa si chiama onestà intellettuale". E ancora, altri sembravano un poco più critici: "Maria l'ha toccata pianissimo". "Perché l'arco lo ha Queen Mary", constatava infine un altro utente. Impossibile dare torto a quest'ultimo.

