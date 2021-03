Domenica In, Arisa spaventa i fan: "Se sto bene? Non lo so". Covid, l'incubo della cantante

14 marzo 2021 a

Oggi, domenica 14 marzo, a Domenica In Mara Venier ha ospitato anche una grande protagonista del 71esimo Festival di Sanremo come Arisa. L’intervista, è iniziata con il ricordo del comune amico, scomparso ieri, Giovanni Gastel: “Ieri ci sono rimasta molto male. Era molto sensibile. E poi ci ha lasciato anche Casadei, mia mamma era molto legata a una sua canzone”.

Mara Venier ha poi mandato un servizio dedicato ad Arisa che si è commossa, non riuscendo a parlare del suo fidanzato: “Non mi piace piangere in tv. E’ una persona molto bella”. Mara Venier le ha replicato: “Se ti fa piangere, però, no. A noi gli uomini ci devono far ridere”.. La Venier ha poi elogiato Arisa per il suo ruolo di professoressa ad Amici 2021.

"Maria De Filippi ha fatto una scelta”, facendo capire che era stata una ottima decisione scegliere la cantante come giudice. Arisa ha poi continuato dicendo di avere un po' di paura vista l'attuale situazione: “Sto bene. Se sono serena? Sì, non lo so. Dipende da giorni. Oggi è come se mi stesse per venire il covid. Sono diventata ipocondriaca”, ha ammesso a cuore aperto nel salotto domenicale di Rai Uno davanti alla conduttrice Mara Venier: una confessione che ha lasciato in ansia e attoniti i tanti fan della cantante.

