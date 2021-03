Uomini e Donne, Giancarlo abbandona lo studio di Maria De Filippi? "Una roba ridicola", volano parole pesantissime

Francesco Fredella 15 marzo 2021 a

a

a

Escono insieme dopo Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Ora Giancarlo Cellucci e Alessandra Chiariello sono al settimo cielo (almeno pare). I due, che si frequentano da tempo, sembrano per davvero molto presi. Innamorati. E decidono di lasciare il programma di Queen Maria. C’è, però, un retroscena: i due si siedono al centro dello studio per parlare di qualcosa che non va. In pratica sono felici, sempre, ma quando sono distanti tutto si complica.

Maurizio umilia Gemma, interviene Gianni Sperti: lo sfregio e il caos in studio

Decide di interviene Gianni Sperti, che fa notare come Giancarlo e Alessandra siano una coppia a tutti gli effetti. Ed arriva il consiglio: “Lasciate il programma. Vivete fuori ed affrontare le difficoltà”. In pratica Gianni invita Giancarlo e Alessandra a mettere alla prova il loro amore lontano dalle telecamere. Ma Giancarlo sembra abbastanza indeciso, titubante. Non avrebbe voluto lasciare la trasmissione cosi all’improvviso, forse per lasciare spazio ad un momento più emozionante. Che non c’è stato.

La De Filippi chiede quale sia la loro intenzione. Alessandra è commossa: confessa di essersi innamorata di Giancarlo e lascia il programma in coppia. Poi, prima di andare via, Alessandra si rivolge ad Armando Incarnato e dice: “Al centro mi hai sempre un po’ aiutata. Ti ringrazio perché so che mi hai capita come persona”.

"Un malessere". Paura per Tina Cipollari, assente in studio: che cosa le è successo?

Una valanga di commenti sui social: il popolo della Rete si scatena dopo quello che accade in studio. per quanto sta accadendo in studio. Ma a quanto pare il pubblico pare incredulo e potrebbe non essere convinto della scelta di Giancarlo. Ma non si può tornare indietro. Troppo tardi. Secondo le malelingue Giancarlo non prova gli stessi sentimenti di Alessandra. Addirittura, c’è chi parla di freddezza e scelta forzata: parole eccessive, che il popolo dei social sgancia all’improvviso. Come una bomba. “Ridicola questa scena”, scrive qualcuno. Frasi durissime ed eccessive.

"Vattene dall'Italia!". Maria De Filippi smaschera un cavaliere e Gianni Sperti sbotta: caos in studio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.