Striscia la Notizia, "non ha apprezzato". L'imitazione di Valeria Graci che crea un caso a Mediaset: le voci, nei corridoi

Nervi tesi dietro le quinte di Mediaset. Ospite a Ogni Mattina, nel salotto di Adriana Volpe, l'inviata di Striscia la notizia Valeria Graci conferma come Federica Panicucci non abbia gradito la sua imitazione. La comica, già vista una settimana fa al Festival di Sanremo sulle tracce dei cantanti in gara all'Ariston (memorabile una sua foto coi futuri vincitori Maneskin, piuttosto piccante...) qualche anno fa aveva proposto una sapida e cattivissima imitazione della conduttrice di Mattino 5. Erano i tempi del famoso screzio in diretta con Francesco Vecchi, accusato di tenere troppo a lungo la linea. Nella versione della Graci, la Panicucci ne usciva come una acidissima megera.

"Quando mi innamoro di un personaggio, lo devo assolutamente fare", spiega la Graci alla Volpe. Evidentemente, la Panicucci era irresistibile. Ma non sembra essere finita bene: "Non tutti hanno il dono dell'ironia o dell'autoironia... Evidentemente Federica non ha apprezzato. Così si dice, in realtà a me non ha mai fatto una telefonata, ma quando non dicono niente si vede che non hanno apprezzato", ci scherza su la brava e simpatica imitatrice.

A proposito di Sanremo, l'inviata di Striscia, impegnata anche con il PrimaFestival insieme a Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, a Giovanni Vernia, svela un dettaglio abbastanza piccante: "Ci sono dei corteggiatori, ma non sono dei cantanti, e sono più di due". Insomma, si può uscire vincitori da Sanremo anche senza esser saliti sul palco del Festival più famoso d'Italia né aver intonato una sola nota. Chiamiamoli "i miracoli dell'Ariston". A volte chi è fortunato nel lavoro è fortunato anche in amore. Uno su mille ce la fa.

