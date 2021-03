L'Eredità, Flavio Insinna: "Un po' come te stasera", l'indizio che si fa sfuggire con la campionessa

16 marzo 2021 a

La campionessa de L’Eredità, Martina, non si ferma più. Dopo aver vinto oltre 4mila euro nella puntata del quiz preserale andata in onda ieri, la concorrente vince ancora. Anche oggi Martina è riuscita a indovinare la parola vincente del gioco finale, la Ghigliottina, e a portare a casa una cifra non di poco conto: ben 8mila euro. La campionessa, però, partiva da una somma molto più alta, 130mila euro. Soldi che poi si sono ridotti durante il gioco finale.

Alla fine in palio c’erano 8.125 euro e le cinque parole da legare erano: sognatore, tornare, elezioni, carro, morale. La concorrente, allora, ha scritto sul cartoncino il termine “vincitore”. “Un po' come te stasera?", ha detto il conduttore Flavio Insinna, lasciando intendere così che la risposta fosse esatta. Un grande trionfo per Martina che finora, sommando tutte le vittorie conquistate a L’Eredità, ha portato a casa oltre 26mila euro.

“Brava!”: Insinna si è congratulato con la campionessa prima di annunciare l’edizione delle 20 del Tg1. Prima della fine del programma, Martina ha salutato la mamma, pronta a festeggiare un’altra serata di gloria a L’Eredità. Il programma di Rai 1 ormai appassiona un pubblico sempre più vasto. E molti fan si sono affezionati a Martina, che ha già fatto sapere qualcosa su di sé nel corso delle puntate: è una pole dancer e ama il mare e la musica.

