Isola dei Famosi, gli "occhi di ghiaccio" di Akash? "Ecco cosa c'è dietro", scoop sul naufrago

Francesco Fredella 17 marzo 2021 a

a

a

E’ il primo scoop shock quello che lancia Giacomo Urtis a Pomeriggio 5. Il medico ed ex gieffino vip sostiene che Akash Kumar (modello e naufrago in Honduras all'Isola dei Famosi di Ilary Blasi, il reality in onda su Canale 5) abbia fatto ricorso ad un delicato intervento per ottenere gli occhi di ghiaccio. Ma il modello ha sempre detto che è tutto un dono della natura. E ora, però, dopo le dichiarazioni di Urtis potrebbe accadere di tutto: non c’è ancora prova che Kumar si sia sottoposto ad un intervento. Ma Urtis, in studio, parla da medico. E lo fa con cognizione di causa. Qualcuno già spera in un incontro tra Urtis ed Akash alla fine del reality, magari proprio nell’ascensore di Live.

Secondo scoop shock. Akash sarebbe innamorato di una soubrette. Infatti, stando alle ultime notizie trapelate a Pomeriggio 5, sembra che il modello si sia più volte sentito al telefono con una ragazza mozzafiato. “Conosciuta nel mondo della tv”, dicono a Pomeriggio5. Di chi si tratta? Mistero. Per adesso. Kumar, dopo una lunga storia con la sua ex, aveva raccontato di essere single. Ma forse tutto è durato pochissimo perché il suo cuore avrebbe ripreso a battere per una misteriosa ragazza. Amore corrisposto?

