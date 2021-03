Le Iene, "paga 1 milione o rischi la galera". Terrore puro per Tommaso Zorzi: il gioco erotico e la disgrazia

Francesco Fredella 17 marzo 2021 a

a

a

Ora Tommaso Zorzi viene braccato da Le Iene. Uno scherzo da svenimento, quello tirato dal programma di Italia 1 e proposto nella puntata del 16 marzo. Uo scherzo che fa sentire male il vincitore del Grande Fratello Vip. Prima di entrare nella casa, Zorzi aveva investito in una nuova attività: sex toys. Dopo il GfVip viene chiamato dal suo avvocato (complice). “Sonia Lorenzini li ha provati ed è stata male. Rischi la galera”: Zorzi si sente male.

"Sindaco, è sicuro?". Le Iene inchiodano Nardella: vaccini agli amici, lo scandalo di Firenze

A quel punto raggiunge l’azienda. Incontra Sonia che dice di averlo usato ed aver fatto ricorso a punti di sutura. “Saltata anche l'Isola dei Famosi (dove Zorzi è stato chiamato in veste di opinionista, ndr). Ora mi paghi”, dice. Ed ecco il contro: 1 milione di euro. Poi tutto si complica all’arrivo di un finto agente che prova un “ovetto” e sviene. Zorzi non resiste: “Chiamate l’ambulanza”. Poi arriva Niccolò De Vitiis. Insomma, Le Iene ne hanno combinata un'altra delle loro.

"Con chi lo farei? Giuseppe Conte, perché...". Madame, "proposta indecente" all'ex premier: il dettaglio che le fa perdere la testa | Guarda

Intanto, Zorzi è stato promosso a opinionista dell’Isola dei Famosi. A Casa Chi dice: “All’inizio ero molto emozionato, quando parte la diretta è un’emozione incredibile per tutti: è stata la mia prima volta. I primi paio di blocchi l’emozione mi ha frenato, poi mi sono sciolto ed ho fatto Tommy. Sono però felice di come stiamo lavorando, in studio c’è una bellissima sintonia e credo che questo si sia visto da casa. Ilary ha lasciato grande spazio a noi e noi siamo lì per sostenerla. Noi opinionisti serviamo a coprire dei tempi che potrebbero essere morti, perché l’inconveniente è dietro l’angolo”. Sembra che Mediaset abbia deciso di puntare molto su di lui, che ha resistito a sei mesi di reclusione nella casa più spiata d’Italia. Zorzi ha conquistato tutti ed ora si gode tutta la popolarità.



Le Iene, clicca qui per vedere lo scherzo a Tommaso Zorzi

"Lì sotto io sono rasata. Lui? Molto...": Coma Cose, dopo Sanremo la più estrema delle confessioni: sotto alle lenzuola roba da censura

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.