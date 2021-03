Isola dei famosi, lo 'schiavo" di Elisa Isoardi: "Ha già trovato il maggiordomo". Volano parole grosse, finisce malissimo?

17 marzo 2021 a

a

a

L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi è partita lunedì 15 marzo con un ottimo riscontro di ascolti, segno che il format del reality dei naufraghi ha ancora una presa importante sui telespettatori. I quali sono molto incuriositi dal cast allestito da Mediaset: non ci sono tanti nomi di grido, diversi “Vip” sono abbastanza “forzati”, però una volta sbarcati in Honduras conta quello che riescono a combinare. Una delle concorrenti più seguite è certamente Elisa Isoardi, anche perché è stata subito notata una certa simpatia tra lei e il visconte Ferdinando Guglielmotti.

"Inseparabili. Amicizia molto speciale...". Scoop pazzesco di Signorini su Tommaso Zorzi: con chi si accompagna, nome (super) vip | Guarda

Stando alle indiscrezioni di Chi Magazine, pare che il feeling tra i due sia nato già prima di partire per l’Isola: avrebbero iniziato ad “annusarsi” nel backstage del reality. E infatti Guglielmotti non si è nascosto nel corso della prima puntata, dichiarando subito che è attratto dalla Isoardi. La quale dal canto suo ha definito il visconte una persona raffinata, anche se non ha nascosto di essere un po’ spaventata dall’effetto tantrico nominato dal visconte.

"Vi faccio entrare tutti nella patata". Storico disastro di Ilary Blasi, Striscia la Notizia picchia durissimo: nemmeno 24 ore | Video

C’è però chi tra gli altri naufraghi è già infastidito dalle attenzioni particolari che Guglielmotti dedica alla conduttrice televisiva. In particolare Angela Melillo è stata molto pungente nei suoi confronti, dichiarando con sarcasmo che “più che un nobile è il maggiordomo di Elisa. Ci sono pure io eh… Poteva offrire un po’ di acqua anche a me o no?”.

Isola, gli "occhi di ghiaccio" di Akash? "Ecco cosa c'è dietro", scoop sul naufrago

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.