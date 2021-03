Striscia la notizia, Antonio Di Pietro sul palco: "Entro 15 giorni...". Un video clamoroso: finisce in disgrazia

17 marzo 2021 a

"Cosa succederà a un giovanissimo Antonio Di Pietro?". I segugi di Striscia la notizia scova negli archivi un vecchio video dell'ex pm di Mani Pulite, il terrore dei politici della Prima Repubblica durante Tangentopoli. Tonino da Montenero di Bisaccia nel filmato ha già saltato il fosso e fondato il suo partito, Italia dei valori, e da oratore consumato (anche se un po' arruffone, come d'altronde lo era con successo nelle aule dei tribunali) arringa la folla dei potenziali elettori a San Nicandro Garganico, in Puglia, a un'oretta di strada vista Adriatico dal suo paese natale. Gioca quasi in casa, Di Pietro, e domina il palco: "Dobbiamo farlo entro 15 giorni, chiaro?". Poi, l'imprevisto.

Gerry Scotti rientra in studio e lascia i telespettatori del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci con il fiato sospeso. "Cosa succederà a Di Pietro?", domanda il re dei quiz. E poi due opzioni, in perfetto stile Chi vuol essere milionario: "Il sindaco, per salutarlo, lo prende in braccio" o "Di Pietro cade rovinosamente sul palco". Opzione A, una scena alla Roberto Benigni ed Enrico Berlinguer. Opzione B, la più classica delle gaffe a cui nessun politico, di fatto, è scampato in carriera.



Di Pietro cade dal palco: guarda il video di Striscia la notizia



La risposta giusta la dà la spalla di Gerry, Francesca Manzini. "La so, la so! Dico la B, il lato B porta fortuna". Tutto vero: Di Pietro crolla, subito soccorso da chi lo circonda (non senza un sorriso maramaldo). A distanza di una ventina d'anni, possiamo dirlo: tutto è bene ciò che finisce bene. D'altronde, la "capatosta" dell'ex toga è proverbiale.

