Striscia la Notizia, vaccino a domicilio? Sfregio e dramma per gli 80enni in Campania, come vanno le cose: inquietante

La campagna vaccinale a domicilio per ottantenni non deambulanti non è ancora partita in Campania. Della questione si è occupato Luca Abete di Striscia la Notizia, che ha sottolineato come queste persone si siano prenotate, inutilmente, da più di un mese. L'inviato del tg satirico di Canale 5, nella puntata di mercoledì 17 marzo, ha cercato di approfondire il problema rivolgendosi a diversi uffici di relazioni con il pubblico, Asl e medici di base. "Le persone che arrivano sono troppe, quindi serve ancora tempo per i vaccini a casa", ha spiegato un operatore dell'Asl Napoli 2 Nord.

Gli ha fatto eco un collega dell'Asl Napoli 1: "Al momento non è iniziata ancora la campagna vaccinale per i domicili. Devono finire prima i vaccini in sede e poi iniziano con gli ultraottantenni a domicilio. Funziona così, purtroppo non l’abbiamo deciso né io né l’Asl. I medici e i somministratori sono sempre gli stessi: o stanno alla mostra d’Oltremare o vanno a casa". All'Ufficio relazioni col pubblico di Salerno, invece, chiedono pazienza: “Per organizzare a casa è un po’ più articolato. Siamo 60 milioni in Italia, i vaccini non ci sono, le dosi sono poche, non è facile".

E anche se da tempo nella Regione si parla di un accordo con i medici di base che dovrebbero eseguire il vaccino a domicilio, non tutti sembrano essere convinti. Un operatore dell’Asl di Avellino, intercettato da Abete, ha detto: “Parlando con i medici, dicono: ‘No ma quale accordo abbiamo fatto?’. Qualcuno dice che è su base volontaria, qualcun altro dice che è obbligatorio. Non si capisce niente”. Tesi confermata da un medico di Napoli: "Non ho avuto nessuna direttiva. Se devo farli in studio, se devo farli a casa…non lo so!”. "La maggior parte delle persone accompagna i propri parenti su una sedia a rotelle, se c'è la possibilità", ha aggiunto un impiegato. Per i vertici della Sanità campana, però, l'unico problema al momento è la carenza di vaccini.

Qui il servizio di Striscia sui vaccini a domicilio in Campania

