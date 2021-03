Striscia la Notizia, "le te***...": quel dettaglio piccantissimo del ballo di Belen Rodriguez

18 marzo 2021 a

Il primo posto della rubrica "I nuovi mostri" di Striscia la Notizia è tutto suo: di Belen Rodriguez. La showgirl, ospite a C'è posta per te, ha dato assieme a Gemma Galgani "una lezioncina di ballo a Luciana Littizzetto". Inutile dire che la modella argentina su Canale 5 ha dato il meglio di sè. Dopo il balletto della "dama" di Uomini e Donne, è stata la Rodriguez a scatenarsi. Immediato il commento della spalla di Fazio che ha tuonato: "Allora non ha ballato lei, sono ballate le te**". "L'intenzione - ha replicato a sua volta Belen - era quella".

Non a caso appena fatto il suo ingresso, la showgirl è stata presa di mira dalla comica. Il motivo? Tutta colpa del suo vestito che lasciava intravedere un po' troppo del suo bellissimo corpo. "Volevo farti subito i complimenti per questo vestito in pelle di salsiccia, con quei cap***oli sparati", ha commentato la Littizzetto mentre Belen ha risposto: "Ci ho riflettuto parecchio e siccome ero così casta ho deciso di farli vedere". "Hai fatto bene" ha detto senza esitare la Littizzetto.

Belen è stata anche protagonista di un inaspettato e non voluto scherzo. La De Filippi a un certo punto ha annunciato l'ingresso in studio di un ballerino, provocando il panico nella showgirl. Il timore infatti è che ci fosse il suo ex, Stefano De Martino. Niente di tutto questo però perché il ballerino in questione era infatti Andreas Muller. Una notizia che ha subito risollevato la modella, ora incinta del nuovo compagno.

