Striscia la notizia, Francesca Manzini come le veline: abitino aderente e spacco abissale, mai vista così

"Ciumbia, lasciamelo dire". Gerry Scotti vede scendere dalle scale Francesca Manzini e non si trattiene. La conduttrice e imitatrice del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci imita le veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva sfoggiando un abitino nero aderentissimo con ampio spacco sulle cosce. Roba audace, in prima serata. E complimenti, perché senza troppi clamori la bella, bravissima e... curvy Manzini conferma come si possa diventare paladine del "body positivity" senza tanto clamore e soprattutto con molta autoironia.

"Oggi lo devo dire, sei in formissima, sei bellissima, sei elegantissima", è la raffica di complimenti che le riserva il suo collega di bancone Gerry. L'accento è brianzolo, riconoscibilissimo soprattutto quando si parla di belle donne della tv. "Grazie ma perché parli come una persona di nostra conoscenza?", chiede la Manzini. "Perché lui è un personaggio molto galante, quando vede una bella signora lo dice a tutti", è la replica di Scotti. Il nome non si dice, ma lo hanno capito tutti i telespettatori: Sua Emittenza Silvio Berlusconi.

"Comunque mi sento molto fortunata, te lo devo dire - cambia discorso la Manzini, dopo i convenevoli -, perché mi trovo difronte alla tv, a un signore della tv". "Grazie grazie grazie", festeggia Scotti, re dei quiz di Mediaset, allargando le braccia per ricevere l'applauso ideale dei fan. "Dov'è che c'hai il decoder, scusa, dove l'hai messo?", lo gela a tempo di record la Manzini, spezzando la magia del momento e svelando il perfido trappolone comico. "Te lo faccio... Lasciamo stare", finge delusione Gerry, prima di lanciare l'anteprima di Striscia. Si comincia.

