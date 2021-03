Parte su Sky la stagione dei Motori: in pole la Formula 1 e la MotoGp. Dieci mesi di motori accesi

18 marzo 2021 a

È in arrivo su Sky una stagione di motori con una lunga successione di eventi e oltre 1.200 ore di corse in diretta. Si scende in pista tutti i weekend: con circa 330 gare tra Formula 1, MotoGP, Superbike e la novità della Formula E, oltre a tanti altri campionati a due e quattro ruote in onda su Sky Sport. In tutto 10 mesi e circa 36 weekend su Sky Q (visibile anche su Sky Go) via satellite e via internet, su NOW - il servizio in streaming di Sky - ma anche sul digitale terrestre e con alcuni eventi anche in chiaro su TV8.

Formula 1: 23 GP in diretta su Sky Sport F1 (GP di Imola, Spagna, Monaco, Monza, Abu Dhabi anche su TV8) MotoGP: fino a 20 GP in diretta su Sky Sport MotoGP (GP di Doha, Spagna, Italia, Germania, San Marino, Valencia in diretta anche su TV8) Superbike: fino a 13 Round in diretta su Sky Sport MotoGP (Tutti i Round del World Superbike in diretta anche su TV8) Formula E: tutte le gare e le qualifiche in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport Collection Tanti eventi, tante novità: sarà una stagione ricca di sorprese su Sky, a partire dall’ingresso nella squadra di Sky Sport F1 del campione del mondo Nico Rosberg, frutto di una sinergia tra le Sky d’Europa (Sky Italia, Sky UK e Sky DE) che nel tempo garantirà un efficace interscambio internazionale di grandi volti dello sport. Più commenti dai paddock di tutto il mondo: salvo nuove misure restrittive, tra le novità c’è quella che si tornerà a viaggiare nei circuiti europei, dove tornerà anche lo Sky truck, lo “studio mobile con vista” della MotoGP.

MOTOGP – Il punto di riferimento delle due ruote è Sky Sport MotoGP: sul canale 208 tornano le grandi sfide della top class (e non solo) con il Mondiale delle prime volte e 7 piloti italiani a scaldare le aspettative. Mentre Valentino Rossi si prepara a vivere la sua 26esima stagione in carriera con Yamaha Petronas, c’è grande attesa anche per Franco Morbidelli, uno dei plausibilissimi pretendenti per il titolo. Se Danilo Petrucci prende le misure con KTM, Francesco Bagnaia approda nel team ufficiale Ducati, mentre Enea Bastianini debutta in MotoGP con la Ducati del Team Esponsorama Avintia e Luca Marini con i colori Sky VR46 Avintia. Anno importante anche per l’evolutissima Aprilia con Lorenzo Savadori accanto al più esperto Aleix Espargaro. Tutto questo godrà del consueto racconto fatto di competenza, passione e allegria, con il supporto della tecnologia d’avanguardia che quest’anno ha portato alla realizzazione di nuovi studi per gli approfondimenti pre e post gara. Salvo modifiche al calendario ed eventuali restrizioni, si torna a raccontare il Motomondiale dai paddock d’Europa con lo Sky Truck. Lo Studio Mobile aggiunge un piano da cui trasmettere, in pratica un attico all’aperto, una terrazza con vista sui circuiti. All’interno dello studio torna la Sky Sport Bike, che agevolerà le analisi tecniche insieme allo Sky Sport Tech. Guido Meda, vice direttore di Sky Sport e responsabile dei motori, racconta la MotoGP insieme a Mauro Sanchini, mentre in Moto2 e Moto3 torna la coppia formata da Rosario Triolo e Mattia Pasini, che potrebbe alternarsi con Federico Aliverti in caso di nuovi impegni sportivi. A Vera Spadini la conduzione degli approfondimenti pre e post gara di Paddock Live Show, mentre per gli aggiornamenti e le interviste dai box si continua con l’apporto prezioso di Sandro Donato Grosso e Antonio Boselli. Massimo Battiston è il project leader di Sky Sport MotoGP.

