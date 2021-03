Isola dei famosi, pesanti sospetti su Ilary Blasi: "Tre autori...". Diretta-farsa? Un'ipotesi-terremoto

19 marzo 2021 a

Piccole gaffe o scivoloni ben calcolati quelli di Ilary Blasi? È questo il dilemma che nelle ultime ore travolge i social. Dopo il "vi faccio entrare nella patata", ecco che la conduttrice dell'Isola dei famosi se ne esce con un "voi potete decidere chi dovrà abbandonare la Casa.. no la Casa no, la mettiamo da un’altra parte". Insomma, nuova puntata nuova gaffe. Un caso? Non per alcuni utenti Twitter. Qui impazza il sospetto che gli errori siano “scritti”, per esempio quella in apertura di giovedì 18 marzo basata sull’equivoco tra la casa del Grande Fratello (che Ilary Blasi ha condotto per 3 edizioni) e il programma di Canale 5 che attualmente conduce

"Palesemente studiata a tavolino, non mi fa ridere”, scrive infatti qualcuno. E ancora: "Le gaffe di Ilary Blasi sono così spontanee che ci avranno pagato 3 autori per scriverle”. Qualcuno però la difende: “Ilary Blasi è la regina indiscussa delle gaffe e dei meme trash. Sia lodata sempre!!”. Intanto c'è chi sull'isola deve fare i conti con il rischio squalifica. Si tratta di un concorrente ancora anonimo: "La produzione - si legge in un comunicato diffuso dal programma - sta valutando i provvedimenti da prendere nei confronti di un naufrago, reo di aver utilizzato un linguaggio improprio durante la diretta di ieri".

Alcuni però sono pronti a scommettere che la punizione possa riguardare Akash Kumar, che finora è stato tra i naufraghi più controversi in questi primi giorni: “È stato maleducato nei confronti di Tommaso Zorzi e ha detto a Iva Zanicchi che non la conosceva perché lei è di un’altra epoca”, hanno fatto notare alcuni utenti.

