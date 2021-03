L'eredità, Flavio Insinna senza parole: "Roba da arresto". Simone da Cerveteri, la gaffe più disastrosa di sempre?

19 marzo 2021 a

"Da arresto". Flavio Insinna resta senza parole per l'errore (imperdonabile) a L'Eredità, e i telespetttatori del quiz del preserale di Rai1 sono ancora più spietati del conduttore. Il giovane Samuele da Cerveteri (provincia di Roma) è uno studente di ingegneria meccanica e ha un sogno, perfezionarsi in Germania. Le premesse per una bella avventura in tv, insomma, ci sono tutte: giovane e "aperto" al mondo. Eppure, il concorrente la combina grossa scatenando l'ilarità di chi lo guarda da casa (e ovviamente tutto commenta sui social).

"Dovrai collegare - spiega Insinna - i monumenti che ti dico alle città corrispondenti". Tutto abbastanza semplice, è il classico modo per rompere il ghiaccio. Ma qui accade l'imponderabile. Forse distratto e con la testa già alle sfide successive, forse troppo emozionato, Samuele quando giunge il momento di abbinare il Castello Sforzesco a una città, anziché rispondere "Milano" come tutta Italia sa (o perlomeno, dovrebbe sapere, ma il condizionale a questo punto d'obbligo) la spara grossa: "Londra".

Il presentatore resta per un attimo in silenzio. Si guara intorno, forse cerca lo sguardo degli autori dietro le quinte. Poi tenta di sdrammatizzare: "Glielo abbiamo dato in cambio di Buckingham Palace... La risposta esatta era Milano". Che la geografia e la cultura generale non siano il piatto forte di Samuele viene confermato da una successiva domanda, in cui gli abitanti di Montecarlo, anziché "monegaschi", vengono definiti "moneghini" (lapsus ancor più beffardo, visto che coloro che vivono all'ombra del Castello Sforzesco si chiamano "meneghini"). Gara finita, ovviamente. E tra i commenti più spietati ci sono quelli che anziché in Germania lo spedirebbero simpaticamente (si fa per dire) in galera per l'ignoranza dimostrata in studio. Alla faccia dell'emozione.

