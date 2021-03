Striscia la Notizia, "come si è presentato Giampiero Mughini in studio". Da Barbara Palombelli la più impensabile delle scelte

21 marzo 2021 a

Striscia la Notizia scova Giampiero Mughini. O meglio, il suo bizzarrissimo look. Il tg satirico di Canale 5 ha addirittura deciso di dedicargli il primo posto della rubrica del 20 marzo "Moda Caustica". Tutto per colpa della giacca che il giornalista ha sfoggiato a Stasera Italia. "Come si è presentato in studio" davanti a Barbara Palombelli, si chiede il conduttore di Canale 5 Gerry Scotti. E in effetti Mughini ha addosso una giacca che sembra essere composta da più giacche messe assieme. Lo pensa anche Gerry: "Sembrano tre giacche messe assieme - commenta - poi che colori bizzarri. La giacca non è di certo adatta a un uomo tutto d'un pezzo come Mughini. Anche la critica - conclude ironico - l'ha fatta a pezzi".

Nel salotto di Rete Quattro Mughini si era lasciato andare a un plauso nei confronti di Matteo Renzi e dello strappo del Conte bis: "Non mi è parso che lui abbia detto giammai un Conte Ter. Semmai ha detto non è tempo di andare alle elezioni. Si può non essere d'accordo con i tempi tattici della sua operazione, ma da qui a celebrare l'anti-renzismo...".

Da qui l'attacco a Marco Travaglio e il suo Fatto Quotidiano, senza mai nominarli però: "C'è un giornale che trasuda odio, disprezzo eccetera dalla prima pagina all'ultima, sapete benissimo qual è. Io questo anti-renzismo lo respingo una cosa abietta, così come respingevo come una cosa abietta l'anti-berlusconismo e l'anti-craxismo".