Domenica In, Matilda De Angelis e il retroscena su Sanremo: "In Rai avevano dubbi, poi Lucio Presta ha deciso"

L'abbiamo vista durante il Festival di Sanremo 2021 debuttare a fianco di Amadeus e Fiorello. Matilda De Angelis ha incantato tutti per la sua bellezza e professionalità. Ospite oggi 21 marzo di Mara Venier a Domenica In, ha ricevuto anche i complimenti della conduttrice che ha detto di averla apprezzata molto durante la sua partecipazione alla settantunesima edizione della kermesse nazionale. L’attrice ha rivelato che prima di arrivare a Sanremo c’è stato un lavoro di convincimento dietro. Perché gli addetti ai lavori temevano che fosse troppo poco conosciuta al grande pubblico: “Poi Lucio Presta si è convinto e mi hanno chiamata”, ha affermato.

Matilda ha anche svelato alcuni retroscena. Per esempio era terrorizzata dalla diretta, di essere su palco come quello dell’Ariston, in diretta, poi, mentre nel mondo del cinema si può rifare finché le cose non vengono bene: “Forse avevo paura di non essere abbastanza io”, ha confessato.

Eppure, nel corso della sua breve ma intensa carriera ha recitato al fianco di Nicole Kidman, The Undoing – Le Verità non Dette. Da novembre 2020, invece, è impegnata nelle riprese di Across The River and Into The Trees.

