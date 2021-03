Live non è la D'Urso, il dramma nel dramma di Patrizia Pellegrino: il cancro e quella brutta malattia della figlia

Francesco Fredella 21 marzo 2021 a

Adesso Patrizia Pellegrino racconta un dramma inatteso, che nessuno conosceva e che lascia tutti senza fiato. La Pellegrino, conosciuta dal pubblico per la sua presenza in molti salotti tv, ha avuto un tumore al rene. E Arianna, sua figlia 22enne, ospite di Barbara D'Urso a Live non è la D'urso di oggi 21 marzo, su Canale 5, l'ha saputo quasi per caso. "Io me lo ricordo benissimo, ero sul divano ed ho ricevuto prima la telefonata di Gregory che è più forte e mi ha detto che mamma aveva il tumore, al che sono crollata, io sapevo solo che doveva fare una visita. Poi mi ha richiamato lei e mi ha detto che era tutto vero e che lo avremo superato insieme, sono crollata ed ho pianto tanto”, racconta Arianna nel salotto della d'Urso dove è stata ospite insieme ad uno dei suoi fratelli, Tommaso, e alla madre.

“Quando sono rimasta incinta di Arianna c’è stato un problema grosso”, dice la Pellegrino. “A sei mesi, nell’ecografia scoprono che aveva una malattia molto rara, grave, mi hanno detto che non avrebbe mai camminato”.

E in una vecchia intervista a Today la Pellegrino aveva raccontato: “Lei è molto tosta, molto più di me. Dopo la nascita ha avuto voglia di vivere e non si è mai fermata. Non si è fermata mai davanti a nessuna difficoltà. Oggi Arianna cammina, fa pochi passi, abbiamo la sedia a rotelle”, ma molto autonoma è la gioia più grande, intelligente, furba e sexy”.

