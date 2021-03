Non è l'Arena, sfregio di Massimo Giletti a Selvaggia Lucarelli: in studio porta anche questo

21 marzo 2021 a

Massimo Giletti torna con una puntata, quella di domenica 21 marzo di Non è l'Arena, piena zeppa di sorprese. Il conduttore di La7 porterà come sempre il caso dei vaccini e in particolari il fermo temporaneo di AstraZeneca. In studio a parlarne ci saranno Luca Pani, ex direttore generale dell’Aifa, il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri, il vignettista Vauro, l’immunologa Antonella Viola, il professor Carlo Cottarelli, lo chef Giorgio Locatelli ed il dottor Andrea Mangiagalli. Giletti però non dimentica le inchieste e tornerà sul caso di Mario Benotti per comprendere i rapporti del giornalista Rai, ora indagato per la maxi-commessa delle mascherine fatte arrivare dalla Cina, con il fu commissario per l'emergenza Domenico Arcuri.

Ma c'è di più perché il conduttore parlerà anche di Fabrizio Corona, ricoverato nel reparto di psichiatria del Niguarda di Milano ma destinato a tornare in carcere. A commentare la vicenda Ivano Chiesa, Nunzia De Girolamo, Luca Telese, Stefania Andreoli e l’ex compagna del “re dei paparazzi”, Asia Argento. Proprio questa parentesi sembra un vero smacco a Selvaggia Lucarelli. Giletti infatti aveva avuto un acceso botta e risposta con la firma di Tpi che dava al conduttore la colpa di aver contribuito a ridurre così l'imprenditore.

A sua volta il giornalista ha replicato mostrando la foto di un vecchio bacio tra lei e Corona e definendola "alzatrice di palette" a Ballando con le Stelle. "Il mio ruolo a Ballando lo aveva anche il buon Lamberto Sposini, ma nessun giornalista si sarebbe mai permesso di screditare il suo lavoro parlando in maniera volgare di palette", aveva a sua volta tuonato la Lucarelli visibilmente infastidita.

